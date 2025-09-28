Membros portugueses da flotilha humanitária escrevem a Rangel
Os membros portugueses da flotilha rejeitaram entregar, em Chipre a ajuda humanitária destinada a Gaza.
Foi proposto que a ajuda fosse deixada em Chipre e posteriormente carregada para a Faixa de Gaza, pelo Patriarcado Latino de Jerusalém, para depois ser entregue no enclave por Israel.
Numa carta enviada a Paulo Rangel, os três portugueses reconhecem os perigos a que estão sujeitos, mas consideram que "o papel do Governo português é proteger a missão humanitária".