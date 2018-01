Memorando para acreditação da língua portuguesa nos EUA já está assinado

O Instituto Camões atribui, assim, dois mil euros a uma ONG americana para apoiar as propinas de Português. Trata-se da organização não governamental (ONG) norte-americana American Councils for International Education e que tem por objetivo o apoio dos custos das propinas de estudantes portugueses ou luso-americanos candidatos a exames de língua portuguesa.



A verba consta do Memorando assinado este mês e no qual ambas as instituições "concordaram em cooperar e colaborar (...) em objetivos conjuntos de educação, investigação e formação (...) no que respeita ao estudo e ensino de língua e cultura portuguesas".



O memorando prevê a verba de dois mil euros atribuídos anualmente pelo Instituto Camões à American Councils para "para apoiar os custos das propinas de estudantes portugueses ou luso-americanos que se candidatem ao Exame de português NEWL", o National Examinations in World Languages, que garante a validação de créditos no ensino secundário e também no acesso ao ensino superior nos EUA.



João Caixinha, coordenador para o Ensino de Português nos Estados Unidos explica a importância deste memorando. (audio)



O Camões destinará outros dois mil euros anuais "para apoiar a participação de professores de português nas oficinas de desenvolvimento profissional promovidos pela AC/NEWL e que terão lugar no final do verão ou no início do outono de 2018".



Assim, as duas entidades, "apoiarão o desenvolvimento de programação e de ferramentas em língua e cultura portuguesas, quer seja pela identificação e apoio a boas práticas no ensino de português, quer pelo aumento do acesso à programação e avaliação em língua portuguesa através do apoio à formação de professores, ao desenvolvimento curricular e aos estudantes que pretendem realizar o exame de Português NEWL", indica o comunicado do Camões.



A atribuição de verbas para apoiar alunos que não possam pagar propinas e para a formação de professores estão também previstas.



O Camões informou que vai apoiar a American Councils "na elaboração de itens de português europeu para o exame NEWL, que terá lugar a 26 de abril" deste ano e cujas inscrições já estão abertas e fecham no dia 31 de março. O exame será realizado via “online”.



Segundo o documento assinado, o Instituto Camões e a American Councils vão colaborar "no desenvolvimento profissional dos professores de português" e vão "disseminar a investigação académica e políticas relacionadas com o estudo e ensino da língua e cultura portuguesas como segunda língua e como língua de herança".



Ambas também concordaram em aproveitar as suas respetivas "ferramentas de marketing" para promover o plano de cooperação.



O orçamento global do Instituto Camões previsto para este ano é superior a 68,2 milhões de euros.

João Caixinha, coordenador para o Ensino de Português nos Estados Unidos explica a importância deste memorando. (audio)O Camões destinará outros dois mil euros anuais "para apoiar a participação de professores de português nas oficinas de desenvolvimento profissional promovidos pela AC/NEWL e que terão lugar no final do verão ou no início do outono de 2018".Assim, as duas entidades, "apoiarão o desenvolvimento de programação e de ferramentas em língua e cultura portuguesas, quer seja pela identificação e apoio a boas práticas no ensino de português, quer pelo aumento do acesso à programação e avaliação em língua portuguesa através do apoio à formação de professores, ao desenvolvimento curricular e aos estudantes que pretendem realizar o exame de Português NEWL", indica o comunicado do Camões.A atribuição de verbas para apoiar alunos que não possam pagar propinas e para a formação de professores estão também previstas.O Camões informou que vai apoiar a American Councils "na elaboração de itens de português europeu para o exame NEWL, que terá lugar a 26 de abril" deste ano e cujas inscrições já estão abertas e fecham no dia 31 de março. O exame será realizado via “online”.Segundo o documento assinado, o Instituto Camões e a American Councils vão colaborar "no desenvolvimento profissional dos professores de português" e vão "disseminar a investigação académica e políticas relacionadas com o estudo e ensino da língua e cultura portuguesas como segunda língua e como língua de herança".Ambas também concordaram em aproveitar as suas respetivas "ferramentas de marketing" para promover o plano de cooperação.O orçamento global do Instituto Camões previsto para este ano é superior a 68,2 milhões de euros.