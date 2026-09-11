Memórias de quem esteve no terreno nos ataques do 11 de setembro permanecem 25 anos depois

Petra Beter - Reuters

O polícia de ascendência portuguesa, nascido nos Estados Unidos fez parte das operações e apoio e resgate.



Longe ainda de entender a dimensão da tragédia, o dia ficou gravado na memória de Mike Alexandre, com quem a jornalista Cláudia Martins conversou.



Hoje, 25 anos depois o capitão Mike Alexandre vai participar em Newark nas cerimónias de homenagem aos policias, aos bombeiros e às equipas de emergência que perderam a vida nos ataques.

