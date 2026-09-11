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Memórias de quem esteve no terreno nos ataques do 11 de setembro permanecem 25 anos depois
Parece que as memórias de há 25 anos seguem tão vivas como naquele dia, quando esteve no terreno nas horas que se seguiram ao ataque às Torres Gémeas.
Petra Beter - Reuters
Longe ainda de entender a dimensão da tragédia, o dia ficou gravado na memória de Mike Alexandre, com quem a jornalista Cláudia Martins conversou.
Hoje, 25 anos depois o capitão Mike Alexandre vai participar em Newark nas cerimónias de homenagem aos policias, aos bombeiros e às equipas de emergência que perderam a vida nos ataques.