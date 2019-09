Menino alvo de bullying por usar t-shirt da Universidade do Tennessee que ele desenhou. A universidade transformou-a em t-shirt oficial

RTP10 Set, 2019, 14:25 | Mundo

Ansioso por representar a Universidade do Tennessee apesar de não ter nenhuma t-shirt oficial, o aluno da Altamonte Elementary School decidiu desenhar um “U.T”, o logótipo da universidade num papel, que prendeu à sua t-shirt cor-de-laranja.



"Quando chegou o dia, ele estava tão animado por me mostrar a sua t-shirt", começou por contar Laura Snyder, a sua professora, no Facebook. "Fiquei impressionada por ele ter tomado o passo em frente e ter desenhado o seu próprio logótipo.”



Mas quando chegou a hora de almoço, a professora encontrou o entusiasmado menino em lágrimas. "Algumas meninas na mesa de almoço ao lado dele (que nem participaram no “Dia das Cores da Faculdade”) gozaram com o desenho que ele tinha prendido à t-shirt. Ele ficou devastado", prosseguiu Snyder na rede social.



Na esperança de lhe elevar o ânimo, a professora disse que tencionava comprar-lhe a t-shirt oficial da Universidade do Tennesse, apelando a possíveis contactos dos seus amigos nesta universidade, de forma a tornar a t-shirt “um pouco mais especial para ele".



A publicação da professora no Facebook rapidamente se tornou viral, levando milhares de pessoas a deixarem comentários de apoio. E não demorou muito para que a Universidade do Tennessee quisesse enviar ao aluno uma caixa cheia de artigos e roupas. "Vocês levaram isto além do que eu jamais imaginei", escreveu ela.



Snyder atualizou a sua publicação no Facebook para que todos soubessem o quanto o aluno estava empolgado com as prendas. "O meu aluno ficou tão impressionado com todos os presentes na caixa", disse. "Ele colocou orgulhosamente a t-shirt e um dos muitos chapéus da caixa. Todos os que viram tiveram arrepios ou lágrimas enquanto explicávamos que ele inspirou e tocou a vida de tantas pessoas".



Além da caixa repleta de prendas, a Universidade do Tennessee transformou o seu “U.T” numa t-shirt oficial. "Quando lhe disse que o seu logótipo estava a ser transformado numa t-shirt de verdade e as pessoas queriam usá-la, ficou de queixo caído", disse Snyder. "Ele tinha um grande sorriso no rosto, andava mais direito, e posso afirmar que a confiança dele aumentou hoje!"



No sábado passado, houve tantos pedidos da t-shirt do aluno, que a loja online da Universidade do Tennesse caiu.





A universidade comprometeu-se a que uma parte dos lucros da venda das t-shirts fosse remetida à fundação anti-bullying “STOMP Out Bullying”.