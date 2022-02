Menino de cinco anos retirado sem vida de poço em Marrocos

A criança foi transportada até uma ambulância, com a ajuda de um cordão de segurança, devido à presença de milhares de pessoas, que ao longo dos últimos dias se foram concentrando no local.



A Casa Real de Marrocos anunciou a morte do menino. O rei Mohammed VI já expressou as suas condolências aos pais do menino, segundo uma informação avançada pela agência de notícias Associated Press (AP), que cita o comunicado emitido pelo gabinete da Casa Real de Marrocos.



A exiguidade do poço, de apenas 40 centímetros de diâmetro, impediu o resgate pelo cimo, com cordas, tendo sido necessário perfurar uma brecha de mais de 30 metros na encosta e escavar depois um túnel de três metros até ao local onde se encontrava Rayan. Paralelamente e em alternativa, foi perfurado verticalmente um outro poço junto do primeiro onde se encontrava a criança.





O poço fica na província de Chefchaouen, no norte de Marrocos, perto da casa de família da criança na aldeia de Ighrane, arredores de Bab Berred. Rayan ficou ferido na queda e as operações incluíram estabiliza-lo, através do fornecimento de água e de oxigénio por tubos, assim como a colocação de um canal de comunicação aberto, com imagens vídeo, para monitorizar o seu estado psicológico e acompanhá-lo, mantendo-o ativo, informado e, tanto quanto possível, distraído.







Nos últimos dias Rayan não comeu, apenas bebeu água açucarada. O seu estado foi seguido de perto e em permanência por uma equipa de médicos, após a realização de exames iniciais.







Apesar de não responder verbalmente, a criança foi capaz de seguir as instruções recebidas por parte dos médicos e de utilizar o oxigénio e de beber a água.





As características instáveis do terreno, ao mesmo tempo arenoso e rochoso, dificultaram as operações. Devido ao risco de desmoronamento foi necessário interromper os trabalhos diversas vezes para garantir a sustentabilidade da vertente e salvaguardar a segurança dos operacionais e da própria criança. Sexta-feira foram colocadas manilhas no final do percurso com o mesmo objetivo.





O resgate em contra-relógio envolveu várias equipas de sapadores, topógrafos e membros da Proteção Civil de Marrocos, voluntários e pelo menos cinco retroescavadoras. Um helicóptero da polícia marroquina manteve-se sempre a postos perto do local para encaminhar Ryan e os pais ao hospital mais próximo.





A odisseia de Rayan deixou o país em suspenso com as operações de resgate a serem seguidas momento a momento por milhares de pessoas em direto.







"Distraí-me um momento, e o miúdo caiu no poço que eu que eu estava a reparar", explicou quarta-feira o pai de Rayan ao jornal online Le360. "Não consegui dormir a noite toda".





De acordo com a agência de notícias marroquina MAP, os trabalhos incluíram a perfuração da encosta com maquinaria pesada, em mais de 30 metros, "antes de se escavar uma brecha horizontal de três metros entre o buraco e o poço, para recuperar a criança".







A lentidão dos progressos e as interrupções constantes, foram difíceis para todos os envolvidos.





"Estamos quase. Trabalhamos em contra-relógio. Estamos muito cansados mas todas as equipas de socorro resistem apesar dos imprevistos", explicou um dos responsáveis pelos trabalhos, Abdesalam Makoudi.





"Rayan estava a brincar ao pé mas desapareceu(terça-feira) pelas 14h. Toda a família participou nas buscas até que percebemos que ele tinha caído no poço", relatou à imprensa local a mãe de Rayan, de lágrimas nos olhos.





"Mantenho a esperança que resgatem o meu filho vivo", afirmou.