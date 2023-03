Menino sírio sobrevivente do terramoto concretiza sonho de conhecer Cristiano Ronaldo

A história começou quando Nabil Saeede fez o pedido às autoridades de emergência para resgatarem trabalhadores na Síria, através de um vídeo partilhado nas redes sociais no mês passado, após o sismo de magnitude 7,8 ter atingido a Turquia e o seu país.Durante a conversa com as equipas de socorro, o menino, que tinha perdido o pai durante os terramotos,

Depois do vídeo circular nos media, não demorou muito ao sonho de Nabil ser concretizado.







"Quando vi Ronaldo, pensei que estava a sonhar. Eu não estava a acreditar” e pensou: “Quando esse sonho terminará? Não sei. E rezei a Deus para que não fosse apenas um sonho", contou Saeed à Reuters.





A Syrian boy who survived the earthquakes and aftershocks that struck Turkey and Syria last month has fulfilled his dream of meeting Cristiano Ronaldo, after being invited to watch Al Nassr play in Saudi Arabia ⤵️ pic.twitter.com/ZhDJ666psa — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023

disse Nabil, entre sorrisos, durante o abraço a Cristiano Ronaldo.Durante o jogo entre Al-Nasr e Al-Batin, no Estádio Marsool Park, em Riad, na Arábia Saudita, Nabil torceu pela equipa do craque português, que acabou por ganhar 3-1.

“Desejo que todos possam ver o Ronaldo. Ele é uma pessoa muito boa”, acrescentou.







Os terramotos de fevereiro devastaram várias regiões na Turquia e Síria e mataram mais de 50 mil pessoas.







O jogador português enviou um avião cheio de bens de primeira necessidade para distribuir pelos sobreviventes do trágico desastre e ajudar as equipas no terreno. Na aeronave seguiram tendas, bens alimentares, almofadas e cobertores, camas, leite para bebés e material médico para ajudar no esforço humanitário.