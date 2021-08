Menores marroquinos começaram a ser repatriados de Ceuta

O repatriamento começou na amanhã de sexta-feira, a partir do centro desportivo Santa Amélia, onde se encontram 234 menores, confirmaram fontes governamentais à agência de notícias EFE.



Os menores regressam a Marrocos em grupos de 15, exceto aqueles que são considerados "vulneráveis", mas não foi revelado o procedimento nesses casos.



De acordo com outras fontes consultadas pela EFE, foram realizados 15 repatriamentos ao longo do primeiro dia.



Entretanto, o Ministério do Interior não confirmou que as transferências se tenham iniciado, nem a existência de um acordo com Marrocos para o repatriamento.



Segundo a emissora espanhola Cadena Ser, "a pedido do Ministro do Interior" marroquino foi solicitada "a devolução dos menores ao Reino de Marrocos", através de um comunicado dirigido à delegação do governo em Ceuta e cidade autónoma, na passada terça-feira.



O documento assinala que Marrocos "compromete-se a zelar pelos interesses dos menores", que serão transferidos para o Centro Martin, na cidade marroquina de Tetuan.