De acordo com as autoridades espanholas, os suspeitos do crime têm entre 14 e 17 anos e estão sob a tutela do Estado. Terão espancado e asfixiado a docente até à morte num apartamento de um centro social.

Depois do crime, fugiram no carro da vítima até Mérida, onde acabaram por ser detidos.



As circunstâncias e os motivos da morte da professora ainda estão a ser apurados pelas autoridades.