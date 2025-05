Menos financiamento obriga Nações Unidas a fazer cortes na estrutura organizativa

EPA

Guterres projeta mesmo reduções significativas no orçamento e cortes de postos de trabalho na ONU.



Ontem, numa reunião informal do plenário das Nações Unidas, Guterres defendeu a urgência de fusão de unidades, para eliminar duplicações funcionais e estruturais, e cortar nas funções que são desempenhadas em outras partes do sistema.



A ONU foi severamente afetada por cortes de financiamento dos Estados Unidos desde a tomada de posse de Donald Trump, em janeiro.



Washington está à frente na lista de doadores das Nações Unidas contribuindo com mais de um terço do dinheiro angariado.