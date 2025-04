Menos imigrantes na Europa (também) à custa de violações dos Direitos Humanos

No entanto, várias organizações de defesa dos Direitos Humanos afirmam que a redução também se deve ao facto de a União Europeia ignorar o risco de violações de Direitos Humanos.





A quebra no número de entradas de migrantes na Europa coincide com o reforço de acordos com países fora da UE arbitrárias, como Líbia e Tunísia, onde há denúncias de violência sexual, espancamentos e detenções arbitrárias.





“A questão fundamental é que, se a diminuição de entradas se deve às medidas de dissuasão da UE, essas medidas são acompanhadas, de forma muito clara, por violações dos direitos humanos, das quais a UE é, portanto, cúmplice”, denuncia Judith Sunderland, da Human Rights Watch (HRW).





Prova disto são as duas queixas apresentadas pelo Centro Europeu para os Direitos Constitucionais e Humanos (ECCHR, sigla em inglês), ao Tribunal Penal Internacional.





Duas queixas relacionadas com o tratamento de migrantes e refugiados na região central do Mediterrâneo.





“Significa que há mais pessoas a viver em condições horríveis na Líbia e na Tunísia, o que equivale a crimes contra a humanidade, com a cooperação e aprovação da UE”, sublinha Allison West.



Em comunicado, esta consultora jurídica do ECCH refere que a UE tem trabalhado com a Líbia para travar a entrada de migrantes, apesar das evidências de detenção arbitrária, tortura, violência sexual e escravidão.





"Esses abusos não são efeitos colaterais imprevistos da política migratória europeia. São consequências previsíveis de uma estratégia que prioriza a contenção em detrimento da proteção" de pessoas.





De acordo com a Frontex (Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira), a maior queda de entrada de migrantes na Europa foi de 64 por cento. Ocorreu nos caminhos que cruzam a Albânia, Sérvia, Montenegro e Macedónia do Norte. Já as travessias para entrar no Reino Unido caíram quatro por cento.





“Não podemos esquecer o custo (das medidas): pessoas que morrem afogadas no Mediterrâneo, pessoas que são espancadas na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia”, por exemplo.

