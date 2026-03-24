Menos tufões esperados no sul da China do que em 2025

Na previsão anual, divulgada na segunda-feira, a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau disse que a região chinesa deverá ser atingida por entre cinco e oito tufões este ano.

Os SMG referiram que este é um número "normal a ligeiramente superior ao normal" e não excluíram a possibilidade de Macau ser afetada por supertufões semelhantes ao Ragasa, a mais poderosa tempestade registada no planeta em 2025.

O Ragasa levou em setembro os SMG a emitir o sinal 10 (o nível mais elevado) na escala de alerta de tempestades tropicais, usada tanto em Macau como na vizinha Hong Kong, e que é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10.

Também na segunda-feira, a agência meteorológica de Hong Kong fez uma previsão semelhante, de entre quatro a sete ciclones tropicais a passarem a menos de 500 quilómetros de Hong Kong, "o que está próximo do normal".

No início da época das chuvas do ano passado, os SMG tinham feito uma previsão semelhante, antecipando cinco a oito tempestades tropicais.

No entanto, Macau acabou por registar 14 tufões, ultrapassando o anterior máximo histórico de 12, registado em 1974, e fazendo de 2025 o ano com maior número de tempestades tropicais a desde o início dos registos sistemáticos, em 1968.

O tufão Wipha e o supertufão Ragasa levaram Macau a emitir o nível mais elevado de alerta, sendo a primeira vez que, "num mesmo ano, foi necessário hastear por duas vezes o sinal 10," indicaram os SMG.

Tanto os SMG como o Observatório de Hong Kong prevêm que a época de tufões no sul da China tenha início em junho, ou até mais tarde, e se prolongue até outubro.

A agência meteorológica de Macau alertou que a precipitação acumulada durante a época chuvosa poderá ser "acima do normal, podendo ainda ocorrer episódios de precipitação extrema".

Já o Observatório sublinhou que "a temperatura média anual em Hong Kong deverá ficar acima do normal este ano, com grande probabilidade de entrar para o top 10 dos anos mais quentes de que há registo".

A agência meteorológica de Hong Kong registou, na sede da organização, em 16 de fevereiro, a temperatura mais elevada para uma véspera de Ano Novo Lunar: 27,9 graus Celsius.

Os tufões são fenómenos recorrentes no Sudeste Asiático, quando as águas quentes do oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones, e o sul da China é atingido todos os anos por dezenas dessas tempestades tropicais, especialmente na estação das chuvas, que geralmente começa em junho e termina em novembro ou dezembro.

Segundo um estudo publicado em julho de 2024, os tufões na região estão a formar-se mais perto da costa do que no passado, intensificando-se mais rapidamente e permanecendo mais tempo sobre terra, em consequência das alterações climáticas.

De acordo com cientistas, as alterações climáticas estão a provocar fenómenos meteorológicos extremos mais frequentes e intensos em todo o mundo.