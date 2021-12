Mensagem de Natal de Filipe VI. Vítimas do vulcão e da pandemia recordadas

A pandemia e a situação em La Palma, com um vulcão ativo há três meses, ocuparam o discurso de Natal do Rei Filipe VI. O Rei de Espanha fez questão de lembrar as vítimas da Covid-19, tentando mobilizar vontades para o combate à sexta vaga pandémica no país.