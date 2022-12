Mensagem de Natal. Zelensky reconhece circunstâncias difíceis e apela à "bravura" do povo ucraniano

Num discurso transmitido pela presidência ucraniana, Volodymyr Zelensky garantiu que irá “devolver a liberdade a todos os ucranianos” e que “nenhum drone é capaz de apagar o amanhecer do Natal”.“Hoje e em todos os feriados do inverno, encontramo-nos em circunstâncias difíceis. Alguém verá a primeira estrela no céu de Bakhmut, Rubizhne e Kreminna hoje., disse o presidente ucraniano.Mencionou também os refugiados e os deslocados internos deste conflito, em curso desde 24 de fevereiro. “Alguém festejará a data em casa de outras pessoas”, como por exemplo nas “casas de ucranianos que acolheram outros ucranianos”., garantiu o chefe de Estado ucraniano.No dia que marcou os dez meses desde o início da guerra,“Vamos encontrar-nos uns aos outros para abraços apertados. E se não houver aquecimento, vamos abraçar-nos por muito tempo para nos aquecermos. Vamos sorrir e ser felizes como sempre. Só há uma diferença: não vamos esperar por um milagre, porque estamos a criar um nós próprios”, sublinhou.