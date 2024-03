O papa Francisco dedicou a benção Urbi et Orbi deste domingo a todas as vítimas da guerra.

O chefe da Igreja Católica disse estar com o pensamento nos que sofrem na Faixa de Gaza e pediu, uma vez mais, um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns.



Mais de 30 mil fiéis, de todo o Mundo, encheram a praça de São Pedro para as celebrações do domingo de Páscoa.