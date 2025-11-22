Mundo
Mentiras das redes sociais ajudam a pôr Francisco Franco na moda
Em Espanha, mais de 20 por cento dos jovens defendem o ditador Francisco Franco, que governou o país durante 40 anos. As redes sociais são a principal fonte de informação, com vídeos que se tornam virais mas que difundem falsidades sobre o período do Franquismo.
Foto: Violeta Santos Moura - Reuters
Trata-se de uma construção da realidade que pode ser facilmente desmontada pelos especialistas, mas que não chega de forma tão apelativa aos jovens.
Isto faz com que em Espanha mais de 20 por cento desta franja da população defenda agora o ditador Francisco Franco, que há meio século terminava a sua governação de quatro décadas.
E esta é uma geração que se educa nas redes sociais, com todos os perigos que isso acarreta.
