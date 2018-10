Mentor do assassinato de Khashoggi deu ordens através do Skype

RTP23 Out, 2018, 17:52 | Mundo

Um dos braços direitos de Mohammed bin Salman, príncipe saudita, está a cair em desgraça depois do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, agora que Riade tenta sair da situação da melhor maneira possível. A televisão estatal saudita anunciou no sábado que al-Qhatani foi despedido, juntamente com outros quatro funcionários, devido à morte de Khashoggi.



A influência de al-Qhatani, durante os últimos anos, da regência de bin Salman, tem sido vasta. Por isso, será muito difícil a Arábia Saudita deixar Qhatani no papel de mentor do assassinato, sem que seja associado ao príncipe herdeiro.



“Este episódio não vai derrubar o príncipe mas atingiu a sua imagem que vai demorar algum tempo a limpar, se é que alguma vez vai acontecer. O rei está a protegê-lo”, disse uma das fontes ligadas à corte.

Ordens dadas através do skype

Para tentar limpar a imagem da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro não teve dúvidas em fazer com que al-Qhatani arcasse com as culpas do episódio Khashoggi. De acordo com fontes sauditas, o antigo homem forte do príncipe foi preso mas a atividade nas redes socias de al-Qhatani continuou, pelo que não é crível que esteja detido.



De acordo com fontes turcas, al-Qhatani esteve presente durante o assassinato de forma virtual. Através do Skype, entrou em contacto com Jamal Khashoggi, dirigindo-lhe insultos. Khashoggi ripostou mas a equipa de 15 homens enviados de Ruad teve ordens diretas de al-Qhatani para se livrar de Khashoggi.



“Tragam-me a cabeça do cão”, terá dito al-Qhatani, de acordo com fontes turcas que estão ligadas à investigação. Não é claro que um dos homens fortes do príncipe tenha assistido ao assassinato, mas é sabido que Erdogan tem na sua posse o áudio dessa chamada de Skype.

Lealdade ao príncipe saudita

Antes de ser dado como um dos responsáveis da morte de Khashoggi, al-Qhatani declarou a sua lealdade para com o príncipe Mohammed bin Salman.



“Pensam que tomo decisões sem ordens superiores? Sou um empregado e um executante fiel das ordens do Rei e príncipe herdeiro”, disse al-Qhatani no Twitter, no ano passado.



Nos últimos dias, a biografia de al-Qhatani mudou, na rede social Twitter, de Conselheiro Real para diretor da Federação Saudita de Cibersegurança, Programação e Drones, posto que tinha ocupado anteriormente.



Por agora, fontes próximas do Príncipe Herdeiro garantem que o líder saudita não está envolvido na operação que levou à morte de Jamal Khashoggi e que, certamente, “não ordenou um rapto ou homicídio de ninguém”.