Mergulhador britânico nadou 7,5 quilómetros para fugir de tubarão

RTP23 Out, 2017, 15:05 | Mundo

Segundo o mergulhador britânico de 34 anos, residente na Austrália há cerca de dois anos, não conseguia ver o seu barco, quando começou a ser perseguido pelo que lhe parecia um tubarão-tigre e decidiu nadar até terra firme.



John Craig, experiente em pesca submarina, apercebeu-se da aproximação do tubarão, "com cerca de quatro metros de comprimento", enquanto pescava na Baía Shark, a sensivelmente 800 quilómetros a norte de Perth, capital da Austrália Ocidental.

Todos os anos se registam, em média, 70 ataques de tubarões a humanos por todo o mundo. Os tubarões-tigre, segundo o International Shark Attack File, são os predadores responsáveis pelo segundo maior número de ataques relatados.



Quando se apercebeu que o predador se aproximava, Craig apontou a sua lança ao tubarão, tentando defender-se, e começou a nadar para se salvar.



Aterrorizado e sem conseguir localizar o barco que, segundo o amigo que o tripulava, estava com problemas técnicos e mecânicos, o britânico avistou um penhasco vermelho do Parque Nacional Francois Perron e decidiu seguir em frente.



No seu relato à BBC, o mergulhador disse que pensou que ia ser o "menu do predador" que o perseguiu durante quase 15 minutos. Após o episódio aterrorizador, John Craig afirmou que "a perseguição do tubarão o estimulou a nadar e a fugir, mesmo estando já exausto".



As equipas de busca marítima já tinham sido avisadas do seu desaparecimento no mar e já o procuravam. Mas quando chegou à costa, o britânico não viu ninguém e caminhou, segundo conta, "para procurar ajuda durante meia hora".



Quando foi resgatado, John Craig encontrou a sua mulher num dos barcos de resgate e elogiou a rápida resposta das autoridades e equipas de salvamento.