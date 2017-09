Partilhar o artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte Imprimir o artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte Enviar por email o artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte Aumentar a fonte do artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte Diminuir a fonte do artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte Ouvir o artigo Merkel pede à Europa que faça ouvir a sua voz sobre a crise com a Coreia do Norte