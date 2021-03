Merrick Garland promete cumprir as "normas" enquanto novo procurador-geral dos EUA

"A única forma de ter sucesso e manter a confiança do povo norte-americano é", referiu Garland."Estas normas exigem que- que não exista uma regra para democratas e outra para republicanos, uma regra para amigos e outra para inimigos, uma regra para os poderosos e outra para os impotentes, uma regra para os ricos e outra para os pobres, ou regras diferentes dependendo da raça e da etnia", especificou o novo responsável pela justiça federal norte-americana.

As promessas estão a ser vistas como diametralmente opostas à actuação de William Barr, o seu antecessor escolhido por Donald Trump, muitas vezes acusado pelos democratas de decidir em favor do interesses do Presidente.







O Partido Democrata acusou várias vezes Trump de interferir nas decisões do Departamento de Justiça a favor de amigos e aliados, para dificultar investigações e perseguir inimigos políticos.

para calçar os sapatos de Barr, depois do próprio líder republicano da Câmara Alta, Mitch McConnel, lhe ter conferido o seu apoio.

"Homem honesto"

Em 2016, o mesmo McConnel, então líder da maioria no Senado, negara a Garland a nomeação para o Supremo Tribunal pretendida pelo Presidente Barack Obama.







Desta vez, ao justificar o seu voto favorável à confirmação de Garland, o republicano invocou a reputação deste como "um homem honesto e jurista competente". "A sua perspetiva mais à esquerda tem-se mantido dentro da normalidade jurídica", referiu McConnel.



A ex-presidente do Comité Judiciário do Senado, Lindsey Graham, e Chuck Grassley foram alguns dos 20 senadores republicanos, entre 50, a aprovar a escolha de Biden para o cargo.

Chuck Summer, líder da maioria democrata no Senado deixou os elogios em comunicado.







Garland, referiu, "entende que o cargo do procurador-geral é a proteção do primado da lei, ao contrário dos anteriores procuradores-gerais sob Donald Trump, que várias vezes se vergaram aos seus caprichos e à sua vontade, quando ia contra a lei".

Merrick Garland serviu como juiz federal de apelo e procurador federal antes de ser escolhido pelo Presidente Joe Biden para o cargo de responsável máximo pela Justiça norte-americana.

Ataque ao Capitólio e Hunter Biden

Aos 68 anos,. Garland considerou este ataque "odioso" e prometeu dar prioridade às investigações sobre o sucedido.

Garland deverá reunir de imediato com o diretor do FBI Christopher Wray, com responsáveis da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Estado e com procuradores federais de Washington.







Entre os acusados há membros de grupos considerados de extrema direita que terão coordenado o ataque, no qual morreram cinco pessoas.

, acusado de evasão fiscal, e sobre a gestão das investigações do FBI à campanha presidencial de Trump em 2016.