Meta limita transmissões em direto no Instagram

Até então, as transmissões ao vivo no Instagram estavam ao alcance de qualquer utilizador da plataforma, mas a Meta (empresa que detém o Instagram) decidiu limitar a sua utilização com novos requisitos que penalizam os criadores de conteúdos mais pequenos que procuram alcançar um público mais vasto.Agora, o Instagram irá exigir que os utilizadores tenham uma conta pública com, pelo menos, mil seguidores para poderem fazer uma transmissão em direto, refere a agência de notícias.Em caso de incumprimento dos novos requisitos, os utilizadores serão notificados ao tentarem iniciar um vídeo em direto, com a mensagem “mudámos os requisitos para usar esta funcionalidade. Apenas contas públicas com mil seguidores ou mais poderão criar vídeos em direto”, lê-se na referida notificação.Esta mudança é justificada como uma forma de melhorar a experiência geral do consumidor e acontece depois do TikTok também ter implementado a mesma alteração para criação de conteúdo em direto.Já no YouTube os utilizadores que desejam fazer uma transmissão ao vivo precisam de ter apenas 50 subscritores.





(Com Lusa)