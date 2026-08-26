Meta paga até 14.302 milhões de euros para resolver processos judiciais sobre dependência das redes sociais
A Meta acordou com dezenas de estados norte-americanos encerrar o processo em que é acusada de promover a dependência de menores das redes sociais, mediante o pagamento de até 16.680 milhões de dólares (cerca de 14.302 milhões de euros).
As autoridades acusavam a empresa tecnológica de conceber as redes sociais de forma a gerar dependência entre os menores e de enganar os consumidores quanto à sua segurança.
A Califórnia, o Colorado, o Kentucky e Nova Jérsia estavam entre os 29 estados que processaram a `gigante` tecnológica em 2023, mas o acordo encerra o julgamento, que se previa que levasse o presidente executivo (CEO), Mark Zuckerberg, a depor em tribunal.
A Meta aceitou o acordo para evitar o prolongamento dos litígios, mas nega estas acusações e qualquer responsabilidade.
A empresa-mãe do Facebook e do Instagram concordou também em introduzir alterações significativas na configuração dos produtos destinados a utilizadores jovens.
Entre estas medidas encontram-se: a verificação da idade e a eliminação de contas de menores de 13 anos, o bloqueio por predefinição das notificações e do acesso geral à aplicação (exceto mensagens diretas) durante a noite, um limite de utilização diária por predefinição de duas horas e um modo escolar no qual as notificações serão silenciadas durante o horário letivo.
Os adolescentes receberão ainda notificações obrigatórias após 15, 60 e 90 minutos de utilização contínua, para os incentivar a deixar de utilizar a aplicação.
O anúncio do acordo ocorreu apenas um dia depois de o diretor do Instagram, Adam Mosseri, ter prestado depoimento no julgamento na Califórnia.
Após o anúncio do acordo, que ainda requer a aprovação de um juiz, as ações da Meta subiram mais de 3% em Wall Street.