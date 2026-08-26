Meta paga até 14.302 milhões de euros para resolver processos judiciais sobre dependência das redes sociais

Meta paga até 14.302 milhões de euros para resolver processos judiciais sobre dependência das redes sociais

A Meta acordou com dezenas de estados norte-americanos encerrar o processo em que é acusada de promover a dependência de menores das redes sociais, mediante o pagamento de até 16.680 milhões de dólares (cerca de 14.302 milhões de euros).

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Peter DaSilva - Reuters

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As autoridades acusavam a empresa tecnológica de conceber as redes sociais de forma a gerar dependência entre os menores e de enganar os consumidores quanto à sua segurança.

A Califórnia, o Colorado, o Kentucky e Nova Jérsia estavam entre os 29 estados que processaram a `gigante` tecnológica em 2023, mas o acordo encerra o julgamento, que se previa que levasse o presidente executivo (CEO), Mark Zuckerberg, a depor em tribunal.

A Meta aceitou o acordo para evitar o prolongamento dos litígios, mas nega estas acusações e qualquer responsabilidade.

A empresa-mãe do Facebook e do Instagram concordou também em introduzir alterações significativas na configuração dos produtos destinados a utilizadores jovens.

Entre estas medidas encontram-se: a verificação da idade e a eliminação de contas de menores de 13 anos, o bloqueio por predefinição das notificações e do acesso geral à aplicação (exceto mensagens diretas) durante a noite, um limite de utilização diária por predefinição de duas horas e um modo escolar no qual as notificações serão silenciadas durante o horário letivo.

Os adolescentes receberão ainda notificações obrigatórias após 15, 60 e 90 minutos de utilização contínua, para os incentivar a deixar de utilizar a aplicação.

O anúncio do acordo ocorreu apenas um dia depois de o diretor do Instagram, Adam Mosseri, ter prestado depoimento no julgamento na Califórnia.

Após o anúncio do acordo, que ainda requer a aprovação de um juiz, as ações da Meta subiram mais de 3% em Wall Street.

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