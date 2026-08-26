Meta paga até 14.302 milhões de euros para resolver processos judiciais sobre dependência das redes sociais

As autoridades acusavam a empresa tecnológica de conceber as redes sociais de forma a gerar dependência entre os menores e de enganar os consumidores quanto à sua segurança.

A Califórnia, o Colorado, o Kentucky e Nova Jérsia estavam entre os 29 estados que processaram a `gigante` tecnológica em 2023, mas o acordo encerra o julgamento, que se previa que levasse o presidente executivo (CEO), Mark Zuckerberg, a depor em tribunal.

A Meta aceitou o acordo para evitar o prolongamento dos litígios, mas nega estas acusações e qualquer responsabilidade.

A empresa-mãe do Facebook e do Instagram concordou também em introduzir alterações significativas na configuração dos produtos destinados a utilizadores jovens.

Entre estas medidas encontram-se: a verificação da idade e a eliminação de contas de menores de 13 anos, o bloqueio por predefinição das notificações e do acesso geral à aplicação (exceto mensagens diretas) durante a noite, um limite de utilização diária por predefinição de duas horas e um modo escolar no qual as notificações serão silenciadas durante o horário letivo.

Os adolescentes receberão ainda notificações obrigatórias após 15, 60 e 90 minutos de utilização contínua, para os incentivar a deixar de utilizar a aplicação.

O anúncio do acordo ocorreu apenas um dia depois de o diretor do Instagram, Adam Mosseri, ter prestado depoimento no julgamento na Califórnia.

Após o anúncio do acordo, que ainda requer a aprovação de um juiz, as ações da Meta subiram mais de 3% em Wall Street.