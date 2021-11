Metade dos ativos de combustíveis fósseis do mundo poderão ser inúteis em 2036, revela estudo

Cerca de metade dos ativos de combustíveis fósseis do mundo poderão ser desnecessários e produzir muito pouco lucro já daqui por 15 anos, devido às consequências da transição energética. Um novo estudo revela, no entanto, que os países que iniciarem mais cedo a descarbonização poderão conseguir amortizar algumas das perdas. Em teoria, a prevalência de energias mais limpas no mercado deverá ser benéfica para a economia de alguns países e irá compensar as perdas para a economia global. Porém, a transição pode trazer grande instabilidade e até provocar uma crise financeira como a de 2008, alertam os peritos.