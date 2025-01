O aumento de casos de MetaPneumovirus humano na China está a causar alarme com imagens de hospitais sobrelotados e o receio de nova pandemia.

As autoridades da China já intensificaram a monitorização dos casos e aumentaram as medidas de prevenção.



A Organização Mundial de Saúde diz que não há razão para alarme e que não há semelhança alguma com a Covid-19.