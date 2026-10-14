Meteorologia em Timor-Leste prevê agravamento da poluição atmosférica

"Uma nova massa de fumo proveniente da Papua Ocidental deverá chegar a Timor-Leste na madrugada/manhã de sexta-feira, 16 de outubro de 2026, entrando pelos municípios de Lautém, Baucau e Viqueque", a leste de Díli, pode ler-se na previsão divulgada ao público.

Segundo os serviços de meteorologia, há possibilidade daquele fumo avançar para o interior do território e provocar uma "degradação significativa da qualidade do ar em todo o país", pior do que a registada nos últimos dias em todo o território nacional.

"Prevê-se que esta situação persista durante todo o dia de sábado, 17 de outubro de 2026, podendo a visibilidade começar a melhorar apenas a partir da tarde e início da noite de domingo", salienta a Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica.

O serviço de meteorologia timorense recomenda que sejam evitadas atividades físicas ao ar livre, além de aconselhar a população a utilizar máscaras tipo N95 e a manter portas e janelas fechadas.

Timor-Leste está há vários dias debaixo de uma nuvem de fumo proveniente dos incêndios na Indonésia, que já levou o Governo a determinar o encerramento das escolas públicas a partir de quinta-feira.