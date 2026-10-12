Meteorologia timorense adverte para má qualidade do ar devido a incêndios na Indonésia

Segundo aquele serviço, os ventos associados à monção australiana estão a transportar o fumo e partículas poluentes para a ilha de Timor (Timor-Leste e Nusa Tengara Timur, lado indonésio).

A capital de Timor-Leste, Díli, regista desde 06 de outubro "má qualidade do ar", segundo os dados recolhidos pelas estações automáticas instaladas no aeroporto internacional Presidente Nicolau Lobato e no Ministério dos Transportes e Comunicações.

"Entre os diversos poluentes presentes, destaca-se o PM2,5. Estas partículas representam um risco significativo para a saúde, uma vez que têm capacidade para penetrar profundamente nos pulmões humanos", pode ler-se num comunicado divulgado na página da Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica.

"Quando a sua concentração no ar é elevada, podem causar irritação ocular, das vias respiratórias, tosse e dificuldade em respirar. Além disso, podem agravar doenças respiratórias e cardiovasculares", acrescenta.

A Direção Nacional de Meteorologia e Geofísica recomenda a utilização de máscaras, principalmente por crianças, idosos e pessoas vulneráveis.

As pessoas devem também evitar a prática de atividades físicas ao ar livre durante os períodos de maior concentração de fumos, manter portas e janelas encerradas e evitar a queima de resíduos.

Os fumos provocados pelos incêndios florestais e queimadas em várias regiões da Indonésia estão também a afetar a Malásia, Singapura e o Brunei.