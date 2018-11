Método de ensino de português e tétum deixou "graves lacunas" - ministra

Lusa29 Nov, 2018, 07:37 | Mundo

"Apesar dos muitos esforços e da existência de um método coerente para o ensino das línguas, tal não conduziu a bons resultados, ou seja, não se mostrou eficaz para o nosso contexto, por várias razões", afirmou Dulce Soares, em entrevista, por escrito, à Lusa.

Dulce Soares concedeu uma entrevista à Lusa para analisar alguns dos aspetos relacionados com o trabalho do seu Ministério, com destaque para questões curriculares, de língua e de recursos educativos.

A governante considera que os dados mostram que o método aplicado até 2014 - "que assentava no ensino da língua portuguesa e da língua tétum logo desde o 1.º ano de escolaridade e que assumia o português como língua de instrução" - sacrificou "aprendizagens noutras áreas, por (...) valorizar mais a língua portuguesa do que a língua tétum".

"O recenseamento nacional de 2015 mostra que 80% da população afirma ter a língua tétum como primeira, segunda ou terceira língua, enquanto que apenas 5% afirmam o mesmo em relação à língua portuguesa. Quando analisamos os dados relativos às crianças em idade escolar, essa percentagem, em relação à língua portuguesa, cai para os 0,04%", adiantou.

Um exemplo do impacto sente-se entre alguns das universidades que estão a receber alunos "fruto desse método anterior a 2014" que manifestam "graves lacunas em termos de conhecimentos (...) que são resultado desse método anterior".

A análise dos falhanços desse método levou o Governo a avançar com a sua polémica reforma curricular de 2015, com a aposta na progressão linguística do tétum ao português: "era altura de mudar, de experimentar outra coisa", defendeu a governante.

Além da revisão curricular, acrescentou, foram aprovados "instrumentos reguladores da progressão linguística, determinando, em cada ano de escolaridade, como deverá ser realizada essa progressão, e onde o tétum começa por servir como base e depois o português é introduzido gradualmente".

Ainda é cedo, sustentou, dois anos depois, para avaliar se o novo método "afetou negativamente a aprendizagem da língua oficial", sendo necessário continuar a "investir mais na formação dos professores e assegurar a distribuição dos materiais didáticos".

"Quem sabe, daqui a 10 ou 15 anos, iremos analisar o contexto e, de acordo com a evolução da nossa sociedade, avaliaremos o método novamente e podemos determinar um outro método, podendo até voltar ao método inicial, caso as condições já forem as favoráveis para ser implementado", explicou.

Dulce Soares insistiu que os desafios no setor educativo em Timor-Leste não são resolvidos apenas com alterações ou aprovações legislativas, sendo necessárias outras medidas mais amplas.

"A legislação base para a educação existe! Agora, há é uma tendência de alguns em, por vezes, `culpar` a legislação e achar que a legislação irá trazer impactos diretos no sucesso escolar, mas políticas educativas e o alcance de sucesso escolar num país democrático não se atingem com receitas tão simples", afirmou.