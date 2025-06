México admite processar SpaceX por poluição de lançamentos de foguetões

O Governo mexicano está a investigar que leis internacionais estão a ser violadas para tomar "as medidas legais necessárias", pois "há de facto poluição", disse Sheinbaum durante a sua conferência de imprensa matinal.

Na semana passada, um foguetão Starship da SpaceX explodiu na sua plataforma de lançamento durante um teste no local de lançamento do projeto espacial de Elon Musk, no Texas, perto da fronteira com o México.

O vídeo da explosão mostra o foguetão, com a altura de um edifício de 40 andares e o mais potente alguma vez concebido, a inflamar-se numa gigantesca bola de fogo.

As autoridades mexicanas estão a "rever" o impacto ambiental dos lançamentos de foguetões no estado de Tamaulipas, no nordeste do país, que faz fronteira com o Texas, disse Sheinbaum.

Vários grupos ambientalistas apresentaram uma queixa em 2023 contra as autoridades norte-americanas, acusando-as de terem avaliado mal o impacto destes lançamentos, apesar de a base espacial da SpaceX no Texas se situar perto de áreas naturais protegidas.

A agência norte-americana reguladora da aviação (FAA), deu ainda assim luz verde no início de maio para aumentar a taxa de lançamentos da Starship, de 5 para 25 por ano.

Uma ação judicial constituiria um novo conflito legal entre o México e uma grande empresa norte-americana.

Em maio, o governo de Sheinbaum anunciou uma ação judicial contra a Google por alterar o nome do Golfo do México para Golfo da América para utilizadores da aplicação Google Maps nos Estados Unidos, em linha com uma decisão do Presidente Donald Trump.