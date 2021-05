México. Colapso de viaduto por onde passava metro faz dezenas de mortos e feridos

As equipas de socorro foram chamadas de imediato ao local, onde ainda permanecem.





Mas muitos dos trabalhos de ajuda tiveram que ser interrompidos porque há o risco de que outras partes da estrutura do viaduto possam também desabar.





A própria carruagem do metro, de acordo com informação que chega do local através das agências de informação, está muito instável. Há o risco de que outros vagões também caiam.





O acidente aconteceu por volta das 22h30 locais.





Imagens reveladas pela estação de televisão mexicana Milenio TV mostram o preciso momento do colapso do viaduto à passagem do metro.





É possível ver também por estas imagens que por baixo eram muitos os carros que estavam a circular.

As últimas informações indicavam que as autoridades locais estavam à espera de um guindaste para ajudar nas operações e estabilizar a estrutura do metro.





Dos feridos, pelo 50 foram transportados para o hospital. Sete estão em "estado grave" tendo sido já submetidos a cirurgias, disse a presidente da Câmara do México Claudia Sheinbaum.



As primeiras indicações apontam no sentido de que uma viga estrutural do viaduto terá cedido, o que provocou o acidente. Mas as causas ainda estão a ser investigadas, afirmou também Sheinbaum.





Trata-se de uma linha de metro que passa por um viaduto que foi contruído há cerca de uma década. Na altura, o agora ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, era o responsável pela Câmara da Cidade do México. "O que aconteceu hoje com o metro é uma tragédia terrível. Minha solidariedade está com as vítimas e famílias", disse Ebrardsaid no Twitter. E acrescentou: "As causas devem ser investigadas e as responsabilidades definidas."