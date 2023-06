México confirma morte de oito trabalhadores de "call center" de cartel

O governo do estado de Jalisco, no oeste do México, disse num comunicado que testes forenses confirmaram a identidade dos restos encontrados no fundo de uma ravina com 40 metros de profundidade em Zapopan, um subúrbio da cidade de Guadalajara.

Um agente policial norte-americano disse à agência de notícias Associated Press que os jovens desapareceram no final de maio, aparentemente depois de tentarem deixar o "call center", que era operado pelo cartel Jalisco New Generation, considerado o cartel mais violento do México.

O cartel de Jalisco é conhecido por tratar supostos traidores, informantes ou desertores de forma implacável, operando segundo uma regra não escrita que as únicas formas de abandonar o grupo são a morte ou a prisão.

Autoridades confirmaram que o cartel se ramificou para além das suas atividades tradicionais de tráfico de drogas, extorsão e sequestro, e que agora opera "call centers" que tentam roubar dinheiro a norte-americanos e canadianos através de ofertas falsas de "time-sharing" (habitação periódica).

Na terça-feira, o Ministério Público de Jalisco anunciou que 27 corpos foram descobertos em 25 de maio no município de Tlajomulco de Zuniga, também nos subúrbios de Guadalajara. Oito corpos foram identificados.