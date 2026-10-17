México detém responsável por construção de túneis para tráfico de droga com EUA

Num comunicado emitido na sexta-feira, o Gabinete de Segurança do Governo mexicano informou da detenção de Luis Manuel "N", conhecido por "Engenheiro", identificado como membro de um grupo criminoso.

As autoridades apontam-no como responsável pela criação dos túneis transfronteiriços, principalmente a partir de Tijuana, na Baixa Califórnia, indicou o comunicado.

O detido, que segundo a imprensa local é membro do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), foi apanhado em flagrante no município de Zapopan e, segundo fontes de segurança, operava sob as ordens diretas de Juan Carlos Valencia González, o "03", chefe do CJNG.

O Gabinete de Segurança referiu que "enfrenta acusações em San Diego, Califórnia, por conspiração para o tráfico de drogas" e que, durante a detenção, foram apreendidas armas, droga e um veículo.

Após a detenção, o suspeito foi entregue ao Ministério Público da República, com sede em Guadalajara, que vai determinar a situação jurídica de Luis Manuel "N".

De acordo com as autoridades mexicanas, desde 2006, foram encontrados na fronteira entre o estado norte-americano da Califórnia e o México pelo menos cerca de 20 túneis, principalmente na zona industrial de Otay, onde se afirma que o tipo de terreno facilita a construção destes.

O maior "túnel de droga" descoberto foi em janeiro de 2020, entre Tijuana (México) e San Diego (EUA), e dispunha de iluminação, ar condicionado, fornecimento de energia elétrica de alta tensão, um elevador e um sistema de carris por onde circulava um vagão, semelhante aos utilizados na mineração, para transportar a droga por baixo da linha internacional.