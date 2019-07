México. Guadalajara acorda coberta de granizo após tempestade bizarra

RTP01 Jul, 2019, 10:41 | Mundo

A cidade de Guadalajara, situada a norte da Cidade do México, esteve com temperaturas de verão durante a semana, à volta dos 31 graus. Porém, algo bizarro aconteceu durante a noite de sábado e, na manhã seguinte, a cidade acordou coberta de granizo. Tudo por causa de uma tempestade que resultou numa constante e forte queda de gelo.



Pelo menos seis bairros ficaram cobertos de granizo. As autoridades indicam que 200 habitações e estabelecimentos comerciais ficaram danificados. Pelo menos 50 veículos foram arrastados pelo gelo e alguns ficaram soterrados. As estradas ficaram também cobertas de gelo, o que impediu o tráfego de veículos.





O Governo do Estado de Jalisco, da qual Guadalajara é a capital, aliou-se ao exército mexicano e às autoridades de Guadalajara e Tlaquepaque para remover o granizo das estradas públicas, retirar as árvores caídas, e dar apoio aos cidadãos cujas casas foram afetadas.





As autoridades não registaram qualquer morte, mas pelo menos duas pessoas aparentaram sinais de hipotermia, de acordo com a Proteção Civil.

A crise climática como causa?

Guadalajara encontra-se a uma altitude de mais de 1500 metros acima do nível do mar, e as chuvas e tempestades não são incomuns entre os meses de junho e setembro, devido a esta elevação.



Contudo, uma tempestade desta dimensão não tem precedentes.



Enrique Alfaro Ramirez, o governador de Jalisco, disse que nunca tinha assistido a tal tempestade. "Eu nunca tinha visto tais cenas em Guadalajara. Granizo a mais de um metro de altura e depois perguntamo-nos se as alterações climáticas são reais. Isto são fenómenos naturais nunca antes vistos. É incrível", disse.







O meteorologista Michael Guy, da CNN , afirma que a baixa pressão atmosférica que se estende para sul, a partir da fronteira entre os Estados Unidos e o México, contribuiu para o desenvolvimento de tempestades ao longo do limite que separa diferentes massas de ar.





"Quando estas tempestades se desenvolveram, todos os ingredientes atmosféricos e topográficos juntaram-se para que ocorresse esta estranha tempestade de granizo sob Guadalajara", disse Guy.