México. Pelo menos 18 mortos em acidente de autocarro com imigrantes a bordo

"O número total de mortos no acidente foi de 18, incluindo 3 menores (...) e 15 adultos", informou a Proteção Civil do Estado de Nayarit, no noroeste do país, num comunicado. 22 feridos foram hospitalizados e apenas um passageiro não sofreu ferimentos. A maioria dos passageiros eram estrangeiros "provenientes de países como a Índia, a República Dominicana e o continente africanos”, entre os quais alguns tentavam “entrar nos Estados Unidos”, segundo as autoridades. Até ao momento desconhece-se a nacionalidade das vítimas mortais.







O relatório explica que o condutor excedeu o limite de velocidade autorizado e perdeu o controlo do veículo.



O acidente terá ocorrido por volta das 3h00 locais, 11h00 em Portugal continental, durante a viagem de 2.750 kms que separam a Cidade do México do destino Tijuana, avançou um oficial dos bombeiros.







As autori dades mexicanas tentam remover um autocarro de passageiros que se despenhou de uma autoestrada matando várias pessoas, em Tepic. (Christian Ruano - Reuters)