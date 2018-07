Michael Cohen revela que Trump sabia de reunião com delegação russa

RTP27 Jul, 2018, 11:40 / atualizado em 27 Jul, 2018, 13:52 | Mundo

Michael Cohen revelou que estava presente no momento em que Donald Trump foi informado pelo filho mais velho, Donald Trump Jr., da reunião com uma advogada russa que prometia ajudar Trump, na altura candidato à presidência dos EUA, nas eleições. A advogada prometia fornecer informações difamatórias sobre Hillary Clinton, candidata democrata nas eleições presidenciais de 2016.



A reunião teve lugar na Trump Tower onde estiveram presentes Jared Kushner, casado com a filha de Trump, o presidente de campanha Paul Manafort e a advogada russa Natalia Veselnitskaya.



O encontro, realizado pouco tempo antes das eleições presidenciais, tem sido alvo de controvérsia desde que foi noticiado pelo New York Times, em julho de 2017. A discussão sobre se Trump tinha ou não conhecimento da reunião com a delegação russa é uma das questões centrais da corrente investigação sobre a possível conspiração russa nas eleições de 2016.



Cohen tornou o assunto ainda mais controverso com as mais recentes revelações. Segundo a CNN e a BBC, Michael Cohen não tem nenhum registo áudio que prove as suas alegações. No entanto, mostra-se disposto a revelar todas as informações aos investigadores.



Em resposta às alegações de Cohen, Rudy Giuliani, atual advogado de Donald Trump disse que o ex-advogado “não é credível”.





“Ele tem estado a mentir toda a semana, tem estado a mentir todo o ano”, acrescenta Giuliani.





Acerca da reunião, Trump Jr. argumentou que nunca informou Donald Trump sobre o encontro com a advogada russa. Juntamente com Jared Kushner, ambos testemunharam a favor do desconhecimento de Trump acerca do assunto.



Em julho de 2017, Trump assegurou que “não sabia de nada sobre a reunião” e que apenas teve conhecimento "dois ou três dias depois”.



O advogado do filho mais velho de Donald Trump afirma que “Donald Trump Jr. tem sido profissional e responsável durante as investigações de Mueller e do Congresso”. Acrescenta que estão “muito confiantes na precisão e fiabilidade das informações fornecidas pelo Senhor Trump Jr. e em seu nome”.



De companheiro a inimigo

Michael Cohen foi advogado de Trump durante uma década e até há pouco tempo, afirmava que se colocava à frente de uma bala pelo seu cliente. O cenário agora mudou e parece que Cohen não tem medo de colocar uma arma apontada ao Presidente dos EUA.Os laços entre os dois romperam definitivamente depois de se ter tornado público na semana passada um áudio de uma conversa que o antigo advogado gravou secretamente sobre um possível pagamento a uma ex-modelo da Playboy com quem Trump esteve envolvido em 2006.Sobre esta gravação, o atual advogado de Trump veio afirmar que é falsa. “Porque esperariam que fosse verdade, vindo de alguém como o Cohen? Um advogado que grava o próprio cliente é um advogado sem caráter”, argumenta Rudy Giuliani.