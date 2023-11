Michel convida líderes da UE para jantares-debate sobre agenda estratégica

"Graças aos nosso anfitriões, estas discussões decorrerão em pequenos grupos consecutivos em Paris, Berlim, Copenhaga e Zagreb durante este mês", escreveu Michel.

A carta foi enviada no mesmo dia em que a Comissão Europeia recomendou ao Conselho a abertura de negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova.

Para os próximos debates, que terão lugar durante um jantar, Michel destaca três questões-chave a abordar: política, financiamento e processo de decisão.

No primeiro ponto, Michel questiona que políticas e programas devem ser melhorados para reforçar a posição global da UE e ainda que políticas setoriais devem ser melhoradas no contexto do futuro alargamento.

Sobre o tema do financiamento, os temas propostos são sobre as prioridades e o financiamento do orçamento da UE.

A revisão do sistema de voto e a agilização dos processos decisivos são as propostas para o terceiro tema-chave.

"Os nossos jantares-debate irão contribuir para os preparativos em curso sobre a Agenda Estratégica, que irá prosseguir no âmbito do Conselho Europeu, até ao verão de 2024", escreveu ainda o líder do Conselho Europeu.

A carta também não indica quem vai participar em cada um dos jantares.