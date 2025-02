Microplásticos podem acumular-se mais no cérebro do que nos rins ou no fígado

Um novo estudo divulgado na Nature Medicine descobriu queA mesma investigação descobriu aindalê-se no documento, que revela ainda que “a microscopia eletrónica verificou a natureza dos micro e nanoplásticos cerebrais isolados, que se apresentam amplamente como fragmentos semelhantes a cacos em nanoescala”.Além disso, um nível ainda maior de concentração destas partículasContudo, o estudo não estabelece uma relação de causa e efeito entre essas partículas de plástico e a demência, apenas levanta questões sobre possíveis consequências para a saúde da exposição a plásticos.explicou o autor do estudo Matthew Campen , professor de ciências farmacêuticas na Universidade do Novo México.Os microplásticos e nanoplásticos (MNP) podem ser invisíveis a olho nu e vêm de produtos plásticos maiores — como garrafas de refrigerante, sacos de compras e recipientes — que se decompõem no meio ambiente. Mas já é de conhecimento geral que os animais marinhos têm microplásticos nos seus corpos , absorvidos pela água e na ingestão de peixes contaminados . Os microplásticos também se acumulam nos tecidos de outros animais que os seres humanos comem, como porcos, vacas e galinhas.Um outro estudo divulgado em 2024, revelou que os MNPs podem passar pela barreira hematoencefálica, um filtro seletivo que controla o que pode entrar no cérebro a partir da corrente sanguínea.Matthew Campen e a sua equipa de ciências da saúde da Universidade do Novo México nos Estados Unidos utilizaram técnicas inovadoras para analisar a distribuição de micro e nanopartículas em amostras de tecido do fígado, dos rins e do cérebro de pessoas que foram submetidas a autópsias em 2016 e 2024.

“Os resultados devem fazer soar o alarme”, afirma o investigador.

Para chegar às conclusões agora divulgadas, os investigadores analisaram um total de 52 amostras de cérebro (28 em 2016 e 24 em 2024) e detetaram estas partículas em todas,Foram também comparado os resultados com os de amostras de tecido cerebral de períodos anteriores e concluiram que havia concentrações mais elevadas de partículas de plástico nas amostras de tecido mais recentes:

No entanto, os resultados não estabelecem uma relação causal entre as partículas de plástico e os efeitos na saúde.





Os especialistas consideram que são necessários mais estudos a longo prazo com populações maiores e mais diversificadas para determinar as tendências de acumulação de micropartículas e nanopartículas e as potenciais implicações para a saúde.