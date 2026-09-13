Microsoft incorpora modelos de inteligência artificial Grok no Copilot

A Grok, desenvolvida pela empresa xAI, de Elon Musk, tem sido alvo de controvérsia por permitir que os seus utilizadores criem e alterem imagens para despir ou sexualizar mulheres e menores sem o seu consentimento.

A empresa tecnológica explicou num comunicado publicado no seu blogue oficial que a implementação dos modelos da Grok terá início através de um programa piloto em aplicações-chave de produtividade, como o Word, o Excel e o PowerPoint.

No entanto, segundo a Microsoft, a Grok não estará disponível para os clientes do Frontier na União Europeia (UE), na Associação Europeia de Comércio Livre (AELC) nem no Reino Unido durante a fase de pré-visualização.

O diretor executivo da Microsoft, Satya Nadella, deu as boas-vindas à ferramenta através da sua conta na rede social X: "Mais opções de modelos chegam ao Copilot. Bem-vinda, Grok!", escreveu.

Por seu lado, Musk reagiu partilhando o anúncio com a mensagem "Grok disponível no Microsoft Copilot".

A integração do Grok no ecossistema da Microsoft coincide com um período de forte escrutínio ético e jurídico sobre a ferramenta de Musk.

A empresa xAI enfrenta um processo na Califórnia, que a acusa de comercializar e lucrar, conscientemente, com funcionalidades de nudez digital não consentida, que afetaram mulheres e menores, factos sobre os quais Musk negou ter conhecimento.