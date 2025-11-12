Mundo
Migrações. Pelo menos 42 pessoas desaparecidas após naufrágio na costa da Líbia
Pelo menos 42 pessoas estão desaparecidas e presume-se que tenham morrido após o naufrágio de uma embarcação com migrantes na costa da Líbia, declarou hoje a Organização Internacional para as Migrações (OIM).
Em comunicado, a agência da ONU lamentou "a perda de vidas em mais um trágico incidente na costa da Líbia".
Segundo a OIM, em 08 de novembro, as autoridades líbias conduziram uma operação de busca e salvamento após o naufrágio de um bote insuflável junto ao campo petrolífero de Al-Buri.