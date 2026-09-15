Migrantes em celas do tamanho de cabines telefónicas em "Alcatraz dos Jacarés"

Este centro de detenção, apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", uma combinação de referências à fauna local e à famosa ilha-prisão da Baía de São Francisco, funcionou durante um ano na Florida (sudeste), entre o início de julho de 2025 e junho de 2026.

A Inspeção-Geral do DHS realizou uma visita surpresa ao local em 21 de janeiro e, no seu relatório datado de sexta-feira, o organismo salientou que, entre 17 de julho de 2025 e 18 de janeiro de 2026, 79 pessoas foram confinadas em celas individuais gradeadas com uma "área de piso de cerca de 1,67 metros quadrados" por períodos que variavam "de alguns minutos a quase duas horas".

"A utilização destas pequenas celas gradeadas, independentemente do motivo, não tem precedentes entre os centros de detenção inspecionados pela Inspeção-Geral", observou a investigação interna.

"Confinar os indivíduos nestes locais apresenta riscos significativos para a saúde e o bem-estar das pessoas detidas", sublinhou a inspeção-geral.

"A utilização deste tipo de espaço restrito não está em conformidade com as normas de respeito pela dignidade humana", pode ler-se ainda no documento.

Segundo os autores do relatório, a equipa do centro descreve estas celas gradeadas, com cerca de 1,30 m de lado e 2,40 m de altura, como "espaços de calma", concebidos para "permitir que os detidos se acalmem e passem algum tempo sozinhos".

Salientaram ainda que os migrantes não estavam trancados no local, embora os investigadores tenham constatado a presença de mecanismos de bloqueio.

Foram identificadas várias outras irregularidades, incluindo dormitórios sobrelotados, falta de assistência médica e condições de higiene deficientes.

Donald Trump visitou a "Alcatraz dos jacarés" pouco antes da sua inauguração, no verão de 2025.

O centro, composto por pavilhões de lona branca sem janelas, tinha sido montado à pressa num aeródromo abandonado, no meio da região pantanosa dos Everglades.

"Temos muitos polícias em forma de jacaré", ironizou na altura o Presidente norte-americano, enquanto vários migrantes relataram à agência France-Presse (AFP) condições de detenção terríveis.