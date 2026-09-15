Migrantes em celas do tamanho de cabines telefónicas em "Alcatraz dos Jacarés"
Os migrantes foram colocados temporariamente em minicelas do tamanho de cabines telefónicas no centro de detenção de imigrantes na Florida conhecido como "Alcatraz dos Jacarés", entretanto encerrado, segundo uma investigação interna do Departamento de Segurança Interna (DHS) norte-americano.
Este centro de detenção, apelidado de "Alcatraz dos Jacarés", uma combinação de referências à fauna local e à famosa ilha-prisão da Baía de São Francisco, funcionou durante um ano na Florida (sudeste), entre o início de julho de 2025 e junho de 2026.
A Inspeção-Geral do DHS realizou uma visita surpresa ao local em 21 de janeiro e, no seu relatório datado de sexta-feira, o organismo salientou que, entre 17 de julho de 2025 e 18 de janeiro de 2026, 79 pessoas foram confinadas em celas individuais gradeadas com uma "área de piso de cerca de 1,67 metros quadrados" por períodos que variavam "de alguns minutos a quase duas horas".
"A utilização destas pequenas celas gradeadas, independentemente do motivo, não tem precedentes entre os centros de detenção inspecionados pela Inspeção-Geral", observou a investigação interna.
"Confinar os indivíduos nestes locais apresenta riscos significativos para a saúde e o bem-estar das pessoas detidas", sublinhou a inspeção-geral.
"A utilização deste tipo de espaço restrito não está em conformidade com as normas de respeito pela dignidade humana", pode ler-se ainda no documento.
Segundo os autores do relatório, a equipa do centro descreve estas celas gradeadas, com cerca de 1,30 m de lado e 2,40 m de altura, como "espaços de calma", concebidos para "permitir que os detidos se acalmem e passem algum tempo sozinhos".
Salientaram ainda que os migrantes não estavam trancados no local, embora os investigadores tenham constatado a presença de mecanismos de bloqueio.
Foram identificadas várias outras irregularidades, incluindo dormitórios sobrelotados, falta de assistência médica e condições de higiene deficientes.
Donald Trump visitou a "Alcatraz dos jacarés" pouco antes da sua inauguração, no verão de 2025.
O centro, composto por pavilhões de lona branca sem janelas, tinha sido montado à pressa num aeródromo abandonado, no meio da região pantanosa dos Everglades.
"Temos muitos polícias em forma de jacaré", ironizou na altura o Presidente norte-americano, enquanto vários migrantes relataram à agência France-Presse (AFP) condições de detenção terríveis.