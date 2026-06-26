Miguel Albuquerque salienta "apoio imprescindível" de Portugal e da União Europeia

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, após participar numa sessão comemorativa dos 50 anos das autonomias regionais, Miguel Albuquerque foi questionado se tinha novas informações relativas aos sismos de quarta-feira, nomeadamente sobre os emigrantes madeirenses.

"A informação que tenho é que, só na zona de La Guaira onde houve maior intensidade do sismos, há 200 prédios desmoronados, e imensas vítimas ainda dentro dos escombros, que é preciso retirar", disse.

O presidente do Governo Regional da Madeira salientou a importância da equipa que Portugal vai enviar ainda hoje, de cerca de 50 pessoas, e que integrará também elementos da Região Autónoma, incluindo o chefe de gabinete de Miguel Albuquerque.

"É um apoio que é imprescindível, é preciso material para desencarceramento, para partir betão, porque as pessoas que estão dentro dos prédios muitas delas estão vivas", disse.

Questionado se vai aproveitar o encontro, hoje em Lisboa, que terá com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, para falar sobre o tema, respondeu afirmativamente.

"É preciso acionar o mecanismo de apoio da União Europeia, o mecanismo para esta situação de emergência", disse.