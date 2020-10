Mike Pompeo acusa China de "atividades dissimuladas"

Mike Pompeo e a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Marise Payne, manifestaram "preocupações partilhadas sobre as atividades dissimuladas" da China na região do Indo-Pacífico, de acordo com um comunicado do Departamento de Estado norte-americano.



A visita de Pompeo ao Japão foi mantida apesar da pandemia da covid-19 e do contágio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de parte dos conselheiros da Casa Branca.



Devido a esta situação, Pompeo anulou, no último momento, duas escalas, na Coreia do Sul e na Mongólia.



Mas a reunião em Tóquio do "Quad", grupo estratégico informal que integra Estados Unidos, Austrália, Índia e Japão, foi mantida na agenda.



A deslocação ao Japão é também a primeira de um responsável norte-americano desde a nomeação, em meados do mês passado, do novo primeiro-ministro nipónico, Yoshihide Suga. Suga e Pompeo têm agendada uma reunião durante o dia.



Na primeira declaração depois de assumir as novas funções, Suga descreveu a região livre e aberta do Indo-Pacífico como "a base a paz e da estabilidade regionais".



"Estou totalmente de acordo", declarou Pompeo. "Acrescentaria apenas que a pedra angular desta base é a relação americana-japonesa e a segurança e a prosperidade que ela traz aos nossos povos", disse, antes de um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros nipónico, Toshimitsu Motegi.



Pompeo e a administração Trump opõem-se a Pequim em questões de segurança, de comércio e de tecnologias. As relações de Nova Deli e Camberra com Pequim também conheceram uma forte deterioração nos últimos meses.



Em contrapartida, para Tóquio, trata-se de um exercício de equilíbrio, com Suga preocupado com a China, tal como Abe antes dele.



Na segunda-feira, o primeiro-ministro japonês sublinhou a intenção de promover o "Quad", e ao mesmo tempo construir "relações estáveis com os países vizinhos, incluindo a Rússia e a China".



Pompeo, Motegi, Payne e o chefe da diplomacia indiana, Subrahmanyam Jaishankar, vão também abordar a pandemia da covid-19, a segurança marítima e a cibersegurança, indicou um diplomata japonês.