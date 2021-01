Mike Pompeo acusa Irão de ter ligações à Al-Qaeda

O New York Times avançou, no passado mês de novembro, com informações sobre a morte de Abu Muhammad al-Masri, acusado de ajudar a arquitetar os atentados de 1998 contra duas embaixadas dos Estados Unidos em África. E esta terça-feira, numa conferência de imprensa, Mike Pompeo confirmou a informação de que o número dois no comando da Al-Qaeda foi morto em agosto do ano passado em Teerão, embora sem confirmar que o atentado foi da responsabilidade de Israel.





"A Al-Qaeda tem uma nova base doméstica. É a República Islâmica do Irão", declarou Pompeo num discurso no National Press Club, em Washington, depois de esclarecer que era essa a razão da presença de Al-Masri no Irão.



"Eu diria que o Irão é de facto o novo Afeganistão - como o principal centro geográfico da Al-Qaeda - mas na verdade é pior", continuou, segundo a AFP. "Ao contrário do Afeganistão, quando a Al-Qaeda estava escondida nas montanhas, hoje a Al-Qaeda opera sob a dura carapaça da proteção fornecida pelo regime iraniano".







No discurso, o secretário de Estado da Administração Trump pediu mais pressão internacional, alegando que a suposta aliança entre o Irão e a organização islâmica é uma "força massiva do mal em todo o mundo".







"O resultado é que a criação diabólica de Bin Laden está num processo de fortalecimento e de ampliação dos seus meios de ação. Se ignorarmos este eixo Irão/Al-Qaeda, é por nossa conta e risco. Devemos reconhecê-lo. Devemos enfrentá-lo. Devemos vencê-lo", insistiu.





A uma semana de abandonar o cargo na casa Branca, Pompeo acusou o Irão de permitir a livre circulação aos líderes da Al-Qaeda e de serem "parceiros no terrorismo".



"Eles agora têm novas ferramentas para o terror na sua nova base no Irão", declarou o secretário de Defesa de Donald Trump.









Javad Zarif garantiu que tais acusações são mentira e escreveu no Twitter que "os terroristas" do 11 de setembro "vieram de países favorecidos por Pompeo, e não do Irão". Com isso aludia à Arábia Saudita, aliado tradicional dos EUA e país natal de Bin Laden.



From designating Cuba to fictitious Iran "declassifications” and AQ claims, Mr. “we lie, cheat, steal" is pathetically ending his disastrous career with more warmongering lies.



No one is fooled. All 9/11 terrorists came from @SecPompeo's favorite ME destinations; NONE from Iran. — Javad Zarif (@JZarif) January 12, 2021



O Departamento de Estado norte-americano assumiu que passou semanas a negociar com agências de inteligência dos EUA para divulgar algumas destas informações. Mas estas afirmações de Pompeo podem prejudicar as relações com o Irão durante a Presidência de Joe Biden.





A verdade é que durante a Administraçãp Trump, o Irão foi um dos alvos norte-americanos, e Mike Pompeo parece continuar a querer aumentar ainda mais a pressão sobre o país. O secretário de Estado de Trump aproveitou ainda o discurso desta terça-feira para anunciar novas sanções aos líderes da Al-Qaeda baseados no Irão e a três líderes "jihadistas".







Foi ainda prometida por Mike Pompeo uma recompensa de sete milhões de dólares por informações sobre um membro da Al-Qaeda, que Pompeo acredita estar no Irão, identificado como Muhammad Abbatay ou Abd al-Rahman al-Maghrebi.

Irão nega ligações à Al-Qaeda





A República Islâmica do Irão assume-se ideologicamente tanto contra a Al-Qaeda como contra o grupo Estado Islâmico - movimentos sunitas radicais predominantemente árabes. Mas não é a primeira vez que os Estados Unidos acusam o Irão de ter ligações a estes grupos extremistas.



O presidente Donald Trump disse em 2017 que o Irão forneceu assistência à Al-Qaeda e abrigou alguns dos seus líderes. Também Pompeo disse que, quando era diretor da CIA, era "um segredo aberto" que existiam ligações entre o Irão e a Al-Qaeda.







"Houve momentos em que os iranianos trabalharam ao lado da Al-Qaeda", afirmou Mike Pompeo, em outubro de 2017.





Anteriormente, ainda na altura do presidente George W. Bush, surgiram acusações de ligações iranianas aos ataques da Al-Qaeda de 11 de setembro de 2001, embora tenham sido desacreditadas. Mas surgiram relatos ao longo dos anos sobre membros da Al-Qaeda escondidos no Irão.



De acordo com a Reuters, vários especialistas acreditam que Teerão permitiu que membros da Al-Qaeda usassem o território para garantir que os extremistas não atacariam o Irão. Segundo estas fontes, há muito tempo que parte da liderança da Al Qaeda terá fugido para o Irão após a invasão dos EUA ao Afeganistão, que se seguiu aos ataques de 11 de setembro de 2001, embora não haja evidências claras que comprovem tais ligações.



Mike Pompeo afirmou mesmo que o próprio fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, "considerava os membros da Al-Qaeda dentro da República Islâmica do Irão como reféns". No entanto, acusa o Irão de, nos últimos anos, permitir à Al-Qaeda maior liberdade de movimento, incluindo a emissão de documentos de viagem, e considera que o grupo tem "liderança centralizada" em Teerão.



"Teerão permitiu que a Al-Qaeda levantasse fundos, comunicasse livremente com outros membros da Al-Qaeda em todo o mundo e desempenhasse muitas outras funções que antes eram dirigidas do Afeganistão e do Paquistão", disse em Washington.





O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, no entanto, rejeita estas acusações.



"[Com] 'desclassificações' fictícias do Irão e afirmações da AQ [al Qaeda], [Pompeo] está a terminar a sua carreira desastrosa de forma patética com mais mentiras belicistas", escreveu Zarif.





As relações entre Teerão e Washington deterioraram-se desde 2018, quando Trump abandonou o acordo nuclear de 2015 com o Irão. Desde que assumiu a Presidência dos EUA, Trump impôs sanções a autoridades, políticos e empresas iranianas num esforço para forçar Teerão a negociar um acordo mais amplo que limita ainda mais a produção nuclear iraniana.



Embora as sanções tenham reduzido drasticamente as exportações de petróleo de Teerão e aumentado as dificuldades económicas para os iranianos, não levaram o Irão a retroceder e a voltar à mesa de negociações.