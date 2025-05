Mike Waltz é o novo embaixador dos EUA na ONU, Marco Rubio passa a conselheiro interino

Até agora, Mike Waltz era o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. De saída do cargo, o elemento da Adminstração Trump envolvido no Signalgate passa a ser o embaixador do país junto das Nações Unidas, sendo substituído interinamente por Marco Rubio, o atual secretário de Estado.



Para além da mudança de conselheiro de segurança nacional, deverá também estar de saída o vice-conselheiro Alex Wong, avançava durante a tarde a Associated Press.



Esta é a primeira grande mudança desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro.



Walz esteve envolvido, em março último, na divulgação de informações sobre um ataque americano aos houthis do Iémen através de um grupo no Signal, uma aplicação para troca de mensagens encriptadas.



Na altura, um jornalista da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, foi incluído no referido grupo aparentemente por engano, onde foram discutidos os planos de uma operação militar contra os houthis, a 15 de março.





O caso, também conhecido por Signalgate, já tinha estado na origem da demissão de três funcionários do Conselho de Segurança Nacional envolvidos de alguma forma no escândalo. Esses despedimentos ocorreram após um encontro de Trump com a ativista de extrema-direita Laura Loomer, avançou na altura a CNN.







Mike Waltz assumiu ter adicionado o repórter da Atlantic para uma conversa iniciada pelo seu adjunto, Alex Wong. Mesmo perante o embaraçoso episódio, Donald Trump garantiu que manteria Waltz no lugar, mas decide esta quinta-feira afastá-lo de um dos cargos mais relevantes da Administração.





Na conversa do Signal a que Jeffrey Goldberg teve acesso durante quatro dias, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, revelou informações sensíveis, incluindo alvos, meios militares destacados e o cronograma do ataque contra os houthis no Iémen.







c/ Lusa