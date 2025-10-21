Milei anuncia remodelação do Governo argentino após legislativas de domingo

"Na segunda parte deste mandato, vou reorganizar o Governo para alcançar os objetivos das reformas de segunda geração. No dia 26 [de outubro], à noite, com os números totais, verei de que tipo de estrutura preciso para atingir esses objetivos", declarou Milei, numa entrevista concedida à TV Pública da Argentina.

Embora tenha evitado nomear quem entrará ou sairá do seu executivo, afirmou que "há mudanças que ocorrerão naturalmente", uma vez que "há ministros que têm outras funções".

Destacou os casos da ministra da Segurança Nacional, Patricia Bullrich, e do ministro da Defesa, Luis Petri, que deverão conquistar lugares no parlamento nas eleições de domingo.

Outro caso apontado por Milei é o de Manuel Adorni, porta-voz presidencial e secretário de Comunicação e Media, que tomará em dezembro posse como deputado na cidade de Buenos Aires.

Há dias, o chefe de Estado argentino tinha indicado que, após as eleições, poderia atribuir um cargo no Governo ao seu principal conselheiro, Santiago Caputo.

Por outro lado, quando questionado sobre o que considera ser um bom resultado nas eleições legislativas de domingo, nas quais se renovará metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado, disse que ficaria satisfeito se conseguisse um terço da câmara baixa do parlamento, onde o seu partido atualmente detém cerca de 15% dos lugares.

Milei sustentou que esta é uma "eleição fundamental", que pode permitir ao partido no poder "viabilizar certos projetos que estão atualmente paralisados" e bloquear "ações que tentem perturbar o trabalho" do Governo, referindo-se às medidas promovidas pela oposição, que vetou, mas que foram posteriormente aprovadas, ao obterem o apoio necessário de dois terços do parlamento.

A menos de uma semana das eleições legislativas na Argentina, as últimas sondagens projetam um empate entre o partido de extrema-direita de Javier Milei, A Liberdade Avança, e os peronistas.