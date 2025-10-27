Milei declara que novo parlamento "será fundamental" para mudança de rumo
O Presidente da Argentina, Javier Milei, declarou, após a vitória nas legislativas do partido que lidera, La Libertad Avanza (LLA), que "o novo Congresso será fundamental para garantir uma mudança de rumo".
"Durante os próximos dois anos, temos de fazer avançar o caminho reformista que iniciámos", afirmou o líder da extrema-direita, sublinhando que os projetos que vai promover são necessários para "consolidar o crescimento e o arranque da Argentina".
"A partir de 10 de dezembro, teremos, sem dúvida, o Congresso mais reformista da história da Argentina", acrescentou, pouco depois de ter sido anunciado que o LLA venceu as eleições com cerca de 39% dos votos e obteve uma ampla margem sobre o peronista Fuerza Patria e os aliados, com 29,4%.
Milei mostrou-se radiante perante o grupo de apoiantes que o acompanhou nas instalações da LLA, em Buenos Aires, e considerou que o Governo começa agora "a construção de uma grande Argentina".
"Não vamos apenas defender as reformas que já foram feitas, mas também vamos promover as reformas que ainda faltam", acrescentou o Presidente, que antes das eleições antecipou o desejo de avançar com reformas importantes, principalmente nas áreas laboral e fiscal, como parte de um plano de ajustamento.
"Hoje [domingo] foi claramente um dia histórico para a Argentina", disse Milei, que comemorou o facto de uma parte significativa da população ter escolhido "persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento".
Com o resultado deste domingo, o partido no poder alcança o objetivo de ter um terço da câmara baixa do parlamento, para fazer aprovar projetos de lei e contrariar as tentativas da oposição de bloquear os decretos presidenciais.
No Senado, o La Libertad Avanza ganhou seis dos oito distritos que renovam os assentos na câmara alta, triplicando o número de lugares que tinha, mas ficando aquém do objetivo de um terço.