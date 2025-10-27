Milei declara que novo parlamento "será fundamental" para mudança de rumo

"Durante os próximos dois anos, temos de fazer avançar o caminho reformista que iniciámos", afirmou o líder da extrema-direita, sublinhando que os projetos que vai promover são necessários para "consolidar o crescimento e o arranque da Argentina".

"A partir de 10 de dezembro, teremos, sem dúvida, o Congresso mais reformista da história da Argentina", acrescentou, pouco depois de ter sido anunciado que o LLA venceu as eleições com cerca de 39% dos votos e obteve uma ampla margem sobre o peronista Fuerza Patria e os aliados, com 29,4%.

Milei mostrou-se radiante perante o grupo de apoiantes que o acompanhou nas instalações da LLA, em Buenos Aires, e considerou que o Governo começa agora "a construção de uma grande Argentina".

"Não vamos apenas defender as reformas que já foram feitas, mas também vamos promover as reformas que ainda faltam", acrescentou o Presidente, que antes das eleições antecipou o desejo de avançar com reformas importantes, principalmente nas áreas laboral e fiscal, como parte de um plano de ajustamento.

"Hoje [domingo] foi claramente um dia histórico para a Argentina", disse Milei, que comemorou o facto de uma parte significativa da população ter escolhido "persistir no caminho da liberdade, do progresso e do crescimento".

Com o resultado deste domingo, o partido no poder alcança o objetivo de ter um terço da câmara baixa do parlamento, para fazer aprovar projetos de lei e contrariar as tentativas da oposição de bloquear os decretos presidenciais.

No Senado, o La Libertad Avanza ganhou seis dos oito distritos que renovam os assentos na câmara alta, triplicando o número de lugares que tinha, mas ficando aquém do objetivo de um terço.