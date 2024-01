Milhares de brasileiros exigem justiça um ano após tentativa de golpe

As manifestações aconteceram em 13 capitais estaduais do país sul-americano, além de Brasília, onde aconteceu o principal evento, liderado pelo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em São Paulo, mais de duas mil pessoas reuniram-se na Avenida Paulista exigindo justiça para os envolvidos na tentativa de golpe, que tinha o objetivo de afastar Lula do poder depois da derrota eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Bandeiras de diversos sindicatos e organizações sindicais coloriram a icónica avenida e nem a chuva impediu que os participantes ocupassem uma das vias para gritar "não há amnistia" e "golpe nunca mais", acompanhados de faixas exigindo "prisão para Bolsonaro".

Dirigentes sindicais e de organizações sociais, além de vereadores e deputados federais, discursaram no Museu de Arte de São Paulo, exigindo o julgamento de quem financiou, planeou e participou na tentativa de golpe.

Um grande número de jovens partilhou o espaço com os mais velhos, que concordaram com a necessidade de "recordar o que aconteceu" às próximas gerações para evitar uma repetição da história.

No Rio de Janeiro, reuniu-se um grupo com cerca de 500 pessoas, incluindo Penélope Toledo, de 42 anos.

Milhares de apoiantes de Bolsonaro atacaram as sedes do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro de 2023.

Até agora, o Supremo Tribunal Federal já condenou quase 30 pessoas pelos atos de 8 de janeiro com penas que variam entre os três e os 17 anos de prisão. Desde esse dia, mais de 1.800 pessoas foram presas e mais de uma centena permanece detida.