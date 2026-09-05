Milhares de croatas protestam contra depósito ilegal de lixo perto de parque natural

A manifestação de hoje é considerada um dos maiores protestos ambientais da história da Croácia, com vários órgãos de comunicação social locais a relatarem a participação de "dezenas de milhares de pessoas" numa marcha no centro da capital croata, organizada pela iniciativa cidadã "Gospic é a nossa casa", numa referência ao município mais próximo do aterro clandestino, a cerca de 200 quilómetros a sul de Zagreb.

Uma investigação concluiu que, desde 2022 e até uma operação policial em fevereiro de 2025, entre 35.000 e 45.000 toneladas de resíduos tóxicos foram ilegalmente importados para a Croácia, provenientes dos países vizinhos Eslovénia e Itália, e foram enterrados a cerca de 50 quilómetros do Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na região de Lika.

Os resíduos foram importados e enterrados pela empresa Tipos Resurs, cuja licença de gestão de resíduos tinha sido revogada e posteriormente reativada em circunstâncias pouco claras, segundo relatos dos meios locais de comunicação social.

Em fevereiro de 2025, uma operação policial com o apoio da Europol resultou na detenção de 13 pessoas, incluindo o proprietário da empresa, acusadas de depósito ilegal de lixo.

Os resíduos foram trazidos para o país com documentos que indicavam tratar-se de "matéria-prima reciclável", mas análises posteriores revelaram que se tratava de uma mistura de plástico triturado e compactado, lixo eletrónico e resíduos médicos, que contaminaram o solo e as águas subterrâneas.

Todo este lixo ainda está enterrado, estimando-se que a limpeza completa custe mais de 100 milhões de euros.

No protesto de hoje em Zagreb, os manifestantes ergueram faixas em que se lia: "Lika nunca esquecerá a sua traição" e "os pulmões da Croácia estão a lutar para respirar".

Uma mulher que vive a 50 metros do aterro sanitário participou na manifestação e afirmou que tem medo de adoecer, exigindo às autoridades croatas que tomem medidas.

"Não nos vão tirar o nosso direito, e dos nossos filhos, à vida. Não vão transformar a Croácia no depósito de lixo tóxico da Europa", declarou a manifestante, segundo o portal de notícias dnevnik.hr, que transmitiu o protesto em direto.

Os manifestantes exigem que o Governo da Croácia, liderado pelo conservador Andrej Plenkovic, apresente um plano completo de recuperação ambiental nas próximas três semanas, juntamente com uma maior proteção para as comunidades afetadas por problemas ecológicos, soluções para os problemas de gestão de resíduos e uma moratória sobre estas importações de lixo.