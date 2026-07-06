Milhares de iranianos nas ruas de Teerão para assistir ao cortejo fúnebre de Khamenei

Aerial Views Capture Massive Public Turnout at Funeral for Martyred Imam



New aerial footage shows the extraordinary presence of loyal Iranians during the funeral procession for the body of the martyred Imam. https://t.co/5nGDsvodb2 — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) July 6, 2026

Espera-se que o cortejo dure dez a 12 horas e passe, entre outros locais, pela icónica Rua Enghelab, cujo nome é em homenagem à revolução iraniana de 1970.

Funeral acontece na quinta-feira

Ferido nos atentados que mataram Khamenei, o líder de 56 anos não é visto em público deste então e tem comunicado apenas através de declarações que lhe são atribuídas.

O funeral terá lugar na quinta-feira na cidade sagrada de Mashhad, local de nascimento de Ali Khamenei.





Esta segunda-feira, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o seu pais assassinou Khamenei por alegadamente liderar um "plano para destruir" Israel e ameaçou "eliminar" qualquer líder iraniano que tente promover tais ações.

c/agências

O cortejo fúnebre do ayatollah Ali Khamenei iniciou a sua viagem pelas ruas de Teerão na manhã desta segunda-feira, no terceiro dia de um funeral nacional organizado pelo Governo iraniano.Segundo a agência de notícias Tasnim e a emissora Press TV, milhões de pessoas estão nas ruas de Teerão para o funeral do falecido líder supremo do Irão, morto nos ataques aéreos israelitas e norte-americanos a 28 de fevereiro."Pedimos ao público que se reúna pacificamente na Praça Azadi, onde se espera o cortejo fúnebre”, disse o general Hassan Hassanzadeh, citado pela televisão estatal.Fotografias tiradas pela AFP na manhã desta segunda-feira mostram centenas de pessoas, muitas vestidas de preto, algumas a agitar bandeiras iranianas ou retratos do falecido líder supremo. Uma pessoa segurava um cartaz com as palavras "Abaixo os Estados Unidos", e outra mostrava o presidente norte-americano Donald Trump coberto por um alvo., disse a televisão estatal, que partilhou um vídeo que mostrava um manequim pendurado numa forca improvisada.O funeral de Ali Khamenei, que foi morto no primeiro dia da guerra de Israel e dos Estados Unidos contra o Irão, começou oficialmente no sábado.Ao seu lado jaziam os restos mortais dos seus familiares que morreram no mesmo ataque: uma das suas filhas, um genro, uma nora e uma neta de 14 meses.Segundo imagens transmitidas pela televisão estatal, três dos filhos de Ali Khamenei — Massoud, Mostafa e Meysam — chegaram ao Palácio de Mosalla, juntamente com vários líderes iranianos, mas não Mujtaba, atual Líder Supremo do Irão.Após o cortejo fúnebre, o caixão seguirá para Qom e depois para o Iraque, país com uma grande comunidade xiita.Inicialmente agendado para março, o funeral de Khamenei foi adiado devido à guerra e acontece agora como uma demonstração de força, enquanto continuam as discussões com Washington.No mês passado foi assinado um acordo-quadro com o objetivo de alcança uma solução duradoura para o conflito. As discussões estão agora numa fase técnica e deverão ser retomadas após o funeral.