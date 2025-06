Milhares de manifestações nos EUA contra autocracia de Trump

Multidões juntaram-se em dois mil locais sob o lema 'No Kings', "Não queremos reis!"



Tem sido a palavra de ordem contra a autocracia que Trump tem implementado nos EUA, contornando a Constituição e o poder legislativo recorrendo a ordens executivas.



A maioria das manifestações decorreu de forma pacífica. Mas, nalguns locais, acabou por haver confrontos com a polícia.



Estas manifestações decorreram à mesma hora em que Trump assistia à parada militar em Washington, que assinalou os 250 anos do exército norte-americano.