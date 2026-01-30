Milhares de manifestantes protestam em Minneapolis contra política de imigração de Trump

Milhares de manifestantes protestam em Minneapolis contra política de imigração de Trump

Milhares de manifestantes concentraram-se hoje em Minneapolis para protestar contra as operações realizadas pela agência de imigração norte-americana, que resultaram na morte de dois manifestantes nas últimas semanas.

Lusa /

VER MAIS

Os protestos ocorrem em várias zonas dos Estados Unidos, num apelo a uma greve nacional com o lema "sem trabalho, sem escola, sem compras", em protesto contra a repressão da imigração promovida pela administração Trump e depois de Renee Good e Alex Pretti terem sido mortos a tiro, em 07 e 24 de janeiro, respetivamente, durante estas operações.

Em Minneapolis, Estado do Minnesota, os manifestantes marcharam pelas ruas da cidade do norte dos EUA, com cartazes contra o Presidente dos EUA, Donald Trump, e a agência federal de imigração (ICE), que se tornou um foco de tensão na cidade de tendência democrata.

Centenas de pessoas reuniram-se sob o frio intenso hoje de manhã, no Edifício Federal Bispo Henry Whipple, local de protestos frequentes nas últimas semanas.

Após discursos de membros religiosos, os manifestantes marcharam em direção à área restrita do edifício, vaiando uma fila de agentes do Departamento de Segurança Interna (DHS) e dizendo-lhes para "deixarem os seus empregos" e "saírem do Minnesota".

Grande parte do grupo dispersou depois de ter sido ameaçado de prisão pela polícia local por bloquear a rua.

Michelle Pasko, uma profissional de comunicação reformada, disse que se juntou à manifestação depois de testemunhar agentes federais a abordar imigrantes numa paragem de autocarro perto da sua casa em Minnetonka, um subúrbio de Minneapolis.

"Estão a vaguear pelas nossas ruas, estão a ficar em hotéis perto das nossas escolas. Todos neste país têm direitos, e o governo federal parece ter-se esquecido disso. Estamos aqui para os lembrar", frisou.

Algumas escolas no Arizona, Colorado e outros estados cancelaram as aulas preventivamente, antecipando um grande número de ausências.

Muitas outras manifestações foram planeadas para estudantes e outras pessoas se reunirem em centros urbanos, assembleias legislativas estaduais e igrejas por todo o país.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (EUA) anunciou hoje a abertura de uma investigação federal por possíveis violações de direitos civis na morte de Alex Pretti, abatido a tiro por agentes de imigração em Minneapolis.

O Departamento de Segurança Interna indicou também hoje que o FBI (polícia federal) vai liderar a investigação federal, após inicialmente ter sido anunciado que a Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI) conduziria o inquérito.

Em paralelo, a Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP), agência do Departamento de Segurança Interna, está a realizar a sua própria investigação interna ao tiroteio, durante o qual dois agentes abriram fogo contra Pretti.

Vários vídeos divulgados posteriormente contradizem esta versão, mostrando que o enfermeiro de 37 anos tinha apenas um telemóvel na mão quando foi derrubado no chão, com um agente a retirar uma pistola da parte de trás das calças de Pretti enquanto outro disparava nas suas costas.

Pretti tinha uma licença estadual para transportar legalmente uma arma de fogo.

 

Tópicos
PUB
PUB