Milhares de pessoas no Vaticano. Francisco presidiu ao funeral do papa emérito Bento XVI

No centro do átrio da praça do Vaticano, e após uma procissão no interior da Basílica de São Pedro, foram colocados os restos mortais de Joseph Ratzinger.





O papa Francisco chegou pouco antes da procissão, numa cadeira de rodas, e sentou-se numa cadeira preparada especialmente para si no altar.



Foi a primeira vez nos tempos modernos que um papa presidiu ao funeral do seu antecessor. Tal como Bento XVI desejava, este foi um funeral “simples”.



Durante a homilia, Francisco homenageou a sabedoria e a dedicação de Bento XVI. Bento XVI foi nomeado papa emérito durante o funeral e algumas orações foram diferentes, uma vez que não era papa em funções. A cerimónia decorreu de forma semelhante à de um papa que esteja em funções até à sua morte, mas com algumas alterações:





Após o encerramento do velório, na quarta-feira, visitado por quase 200 mil pessoas, os restos mortais do papa emérito foram colocados num caixão feito de madeira de cipreste, respeitando a tradição. O caixão de Bento XVI foi selado antes da cerimónia e transportado, esta quinta-feira, da Basílica para a cripta do Vaticano, sendo enterrado no primeiro túmulo de João Paulo II.





Para as cerimónias, o Vaticano apenas convocou oficialmente duas delegações, a de Itália e a da Alemanha, o país onde nasceu Joseph Ratzinger, cujo pontificado decorreu entre 2005 e 2013.

O papa emérito foi sepultado, por seu desejo expresso, na cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo que pertenceu a João Paulo II, antes de os restos mortais do papa polaco terem sido transferidos para a superfície do templo em 2011, após a sua beatificação.



O papa emérito Bento XVI, que morreu no sábado com 95 anos, abalou a Igreja ao resignar do pontificado por motivos de saúde, em 11 de fevereiro de 2013, dois meses antes de completar oito anos no cargo.Joseph Ratzinger, que liderou a Igreja Católica de 2005 a 2013, nasceu em 1927 em Marktl am Inn, na diocese alemã de Passau, tornando-se no primeiro alemão a tornar-se papa em muitos séculos e um representante da linha mais dogmática da Igreja.